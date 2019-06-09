Опубликована декларация о доходах семьи Кадырова

Доходы главы Чеченской республики Рамзана Кадырова в 2018 году составили 7 миллионов 580 тысяч рублей. Данные опубликованы на сайте правительства республики.

У главы Чечни в собственности есть жилой дом площадью 2344,3 квадратных метра, а также участок в 3668 "квадрата". У него, его супруги и одиннадцати несовершеннолетних детей также в пользовании есть дом площадью 300 квадратных метров.

Доход жены Рамзана Кадырова Медни в прошлом году составил 60 тысяч рублей. У неё же в собственности есть квартира площадью 209,8 квадратных метра.