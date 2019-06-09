Песков заявил, что Россия и Китай не координируют действия против США

Утверждение о том, что Россия и Китай скоординировались против США, в корне неправильное. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе на "России 1".
— И Китай, и Россия имеют свои собственные проблемы с США. Китай, собственно, находится в состоянии торговых войн с Вашингтоном. У нас с американцами свои проблемы, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Как подчеркнул Песков, отличительной чертой российско-китайских отношений является ненаправленность против третьих государств или группы стран.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что китайско-российские отношения основаны на прочном взаимном доверии и стратегической взаимоподдержке. Он отметил необходимость беречь это "драгоценное взаимодействие как зеницу ока".
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