Около сотни участников несанкционированных митингов задержали в Казахстане

Полиция вынуждена была остановить движение, чтобы очистить улицы от протестующих.

В Нур-Султане и Алматы задержали около ста человек, которые вышли на несанкционированные митинги в день выборов.

— В Нур-Султане и Алматы на призывы незарегистрированной и запрещённой экстремистской организации ДВК несколько сотен человек собрались на площадях, — передаёт "Sputnik.Казахстан" слова первого вице-министра внутренних дел республики Марата Кожаева.

Он отметил, что "беглые руководители" этой организации накануне выборов провели массированную пропаганду. Полиция вынуждена была остановить трафик, чтобы очистить улицы от протестующих, которые перекрыли движение.

Отмечается, что Генеральная прокуратура перед выборами призывала граждан "неукоснительно соблюдать закон" и не поддаваться на провокации.

Ранее Лайф сообщал, что явка на выборы президента Казахстана превысила 50%.