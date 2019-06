Названы возможные причины гибели всего человечества

В числе наиболее вероятных "убийц" — туберкулёз, малярия, сезонный грипп, лихорадка Эбола, менингит, лёгочная и бубонная чума.

Сотрудники британского маркетингового агентства Blueclaw составили перечень катастроф, которые теоретически могут привести к концу света. Выводы основаны на данных из 50 различных источников. Доклад опубликован на специальном ресурсе How Will The World End.

Первый вариант — это глобальное потепление. Согласно прогнозу, климатические изменения могут привести к уничтожению человечества через 2136 лет. А самым вероятным местом "запуска конца света" при данном сценарии назван Бангладеш. Страна больше всех сейчас страдает от глобального потепления — за последние десять лет там случилось четырнадцать наводнений.

Второй сценарий — эпидемия смертельных заболеваний. В числе наиболее вероятных "убийц человечества" — туберкулёз, малярия, сезонный грипп, лихорадка Эбола, менингит, лёгочная и бубонная чума, лихорадка Ласса, холера, жёлтая лихорадка и вирус Марбург.

Следующая потенциальная катастрофа — ядерная. Эксперты указывают, что США для полного уничтожения человечества потребовалось бы произвести 5351 взрыв, а России — 4206.

И последний, четвёртый, вариант — падение астероида. Согласно данным NASA, самым потенциально опасным небесным телом является Florence, которое в диаметре достигает 4,9 км.

Ранее климатологи из Университета Макгилла в Канаде предупредилио скором наступлении климатического апокалипсиса.