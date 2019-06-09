Оранжевый уровень опасности продлили в Москве из-за жары

Предупреждение о неблагоприятной погоде действует также в Ярославской, Ивановской, Костромской, Липецкой, Воронежской и Курской областях.

Синоптики продлили на 10 июня оранжевый уровень погодной опасности, объявленный в Москве и Подмосковье накануне. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, аномальная жара пока отступать не собирается.

Предупреждение действует с полудня 9 июня в течение 33 часов. Помимо столичного региона предпоследний, оранжевый уровень продлён также в Ярославской, Ивановской, Костромской, Липецкой, Воронежской и Курской областях. Ожидается, что на протяжении этого периода температура воздуха в регионах будет превышать норму на семь-восемь градусов.

Ранее синоптики предупреждали, что жара в Москве 9 июня может побить полувековой рекорд.