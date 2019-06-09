Синоптики объявили о начале настоящего купального сезона в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура воды в водоёмах Москвы и области прогрелась настолько, что можно объявить о начале купального сезона.
— На севере от Москвы в Москве-реке температура воды составляет плюс 20–21 градус, к югу от Москвы, в Коломне, — плюс 21–22 градуса. Наступает настоящий купальный сезон, — заявил Вильфанд "Интерфаксу".
Метеоролог упомянул также о температуре воды в курортных причерноморских городах. В начале июня там вода не часто прогревается до 20 градусов тепла, однако не в этом году.
— Сейчас в Ялте, Керчи, Евпатории температура воды — плюс 23 градуса. На курортах Краснодарского края — в Анапе, Ейске — температура воды плюс 22, а в Геленджике — плюс 24 градуса, — заявил Вильфанд.
Напомним, из-за жары в Москве и области установили оранжевый уровень опасности. Предупреждение о неблагоприятной погоде действует также в Ярославской, Ивановской, Костромской, Липецкой, Воронежской и Курской областях. А сегодняшний день может стать самым жарким за полувековую историю.
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