Синоптики объявили о начале настоящего купального сезона в Москве

Температура воды в водоёмах Московской области почти такая же, как на черноморском побережье.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура воды в водоёмах Москвы и области прогрелась настолько, что можно объявить о начале купального сезона.

— На севере от Москвы в Москве-реке температура воды составляет плюс 20–21 градус, к югу от Москвы, в Коломне, — плюс 21–22 градуса. Наступает настоящий купальный сезон, — заявил Вильфанд "Интерфаксу".

Метеоролог упомянул также о температуре воды в курортных причерноморских городах. В начале июня там вода не часто прогревается до 20 градусов тепла, однако не в этом году.

— Сейчас в Ялте, Керчи, Евпатории температура воды — плюс 23 градуса. На курортах Краснодарского края — в Анапе, Ейске — температура воды плюс 22, а в Геленджике — плюс 24 градуса, — заявил Вильфанд.

Напомним, из-за жары в Москве и области установили оранжевый уровень опасности. Предупреждение о неблагоприятной погоде действует также в Ярославской, Ивановской, Костромской, Липецкой, Воронежской и Курской областях. А сегодняшний день может стать самым жарким за полувековую историю.