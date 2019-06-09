Всадившего пять пуль в москвича обвинили в "причинении лёгкого вреда"

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Фото © Pixabay

Пострадавший считает, что стрелок знаком с владельцами заведения и поэтому охранники не пытались его унять.

<p>Пострадавший Иван Б. Фото © <a href="https://mash.ru/?fbclid=IwAR38TadRksArUmU0l4v8j2ZnJlcz1k0PpoXT6MR65cVaQe967G80umflUUg" target="_blank">Mash</a></p>

Отдых с женой и родственниками в столичном кафе "Дуэт" закончился для мужчины пятью огнестрельными ранениями. О произошедшем Иван Б. рассказал Mash.

По словам пострадавшего, у него завязалась перепалка с сидевшим за соседним столом мужчиной. После недолгих словесных баталий тот предложил выйти поговорить, а на улице достал оружие.

— Начал пистолетом угрожать. Его там пытались успокоить. Охрана вообще ничего не предпринимала... Две пули в рёбра пошли, остальные — в ноги, — говорит Иван.

Пострадавший считает, что стрелок был знаком с владельцами заведения и поэтому сотрудники были на его стороне. В больнице Ивану извлекли пули и наложили швы. Уголовное дело завели только спустя две недели — по статье 115 "Причинение лёгкого вреда здоровью". Мужчина считает, что это слишком мягкая статья и хочет добиться справедливости.

Ранее сообщалось, что мастер спорта по греко-римской борьбе Сергей Чуев ценой своей жизни спас беременную девушку от домогательств группы пьяных мужчин в Южном Бутове. Накануне правоохранители задержали подозреваемых.

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