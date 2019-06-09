Всадившего пять пуль в москвича обвинили в "причинении лёгкого вреда"

Пострадавший считает, что стрелок знаком с владельцами заведения и поэтому охранники не пытались его унять.

Отдых с женой и родственниками в столичном кафе "Дуэт" закончился для мужчины пятью огнестрельными ранениями. О произошедшем Иван Б. рассказал Mash.

По словам пострадавшего, у него завязалась перепалка с сидевшим за соседним столом мужчиной. После недолгих словесных баталий тот предложил выйти поговорить, а на улице достал оружие.

— Начал пистолетом угрожать. Его там пытались успокоить. Охрана вообще ничего не предпринимала... Две пули в рёбра пошли, остальные — в ноги, — говорит Иван.

Пострадавший считает, что стрелок был знаком с владельцами заведения и поэтому сотрудники были на его стороне. В больнице Ивану извлекли пули и наложили швы. Уголовное дело завели только спустя две недели — по статье 115 "Причинение лёгкого вреда здоровью". Мужчина считает, что это слишком мягкая статья и хочет добиться справедливости.

Ранее сообщалось, что мастер спорта по греко-римской борьбе Сергей Чуев ценой своей жизни спас беременную девушку от домогательств группы пьяных мужчин в Южном Бутове. Накануне правоохранители задержали подозреваемых.