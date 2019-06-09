В Якутии нашли отрубленную голову древнейшего волка с неповреждённым мозгом

Теперь исследователи намерены сравнить этот вид с другими и изучить, как животные эволюционировали.

На севере Якутии у берега реки Индигирки местный житель нашёл отрубленную голову волка возрастом почти 40 тысяч лет.

— Это уникальное открытие первых в истории останков полностью выросшего плейстоценового волка с сохранённой тканью, — передаёт издание The Siberian Times слова исследователей.

После изучения находки учёные выяснили, что шерсть животного напоминает покров мамонта. Его возраст оценивается примерно от двух до четырёх лет. Длина только головы найденного зверя — 40 сантиметров. Для сравнения, половина длины тела современного волка равняется 66–86 сантиметрам.

Отмечается, что мозг и поверхностные мягкие ткани головы волка остались практически не повреждены. Теперь исследователи намерены сравнить этот вид с другими и изучить, как животные эволюционировали.

Ранее Лайф сообщал, что контрабандисты пытались вывезти из России более 60 мешков с бивнями мамонта.