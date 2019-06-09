Пушков назвал роспуск парламента в Молдавии попыткой госпереворота

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Фото © Twitter/Alexey_Pushkov

Парламентарий уверен, что нарушение закона — это обычная практика для сохранения власти у "прозападных либералов".

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал решение и.о. премьер-министра Молдавии Павла Филипа распустить парламент страны. Пушков считает это попыткой государственного переворота.

В Молдавии попытка госпереворота: незаконно распущен парламент, объявлены новые выборы. В качестве тарана против президента использован фарсовый Конституционный суд, — написал Пушков в своём твиттер-аккаунте.

Как ранее сообщал Лайф, накануне молдавский парламент избрал премьер-министра, им стала Майя Санду. Однако исполняющий обязанности премьера Павел Филип на следующий день получил от Конституционного суда право распустить неугодный парламент. У зданий министерств в Кишинёве собрались протестующие.

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