Пушков назвал роспуск парламента в Молдавии попыткой госпереворота

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал решение и.о. премьер-министра Молдавии Павла Филипа распустить парламент страны. Пушков считает это попыткой государственного переворота.
— В Молдавии попытка госпереворота: незаконно распущен парламент, объявлены новые выборы. В качестве тарана против президента использован фарсовый Конституционный суд, — написал Пушков в своём твиттер-аккаунте.
Как ранее сообщал Лайф, накануне молдавский парламент избрал премьер-министра, им стала Майя Санду. Однако исполняющий обязанности премьера Павел Филип на следующий день получил от Конституционного суда право распустить неугодный парламент. У зданий министерств в Кишинёве собрались протестующие.
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