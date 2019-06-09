Белгородцев оштрафовали за езду по городу в ванне

Жители Белгорода сняли на видео странное времяпрепровождение четверых молодых людей на одной из автодорог города. Двое парней, обёрнутых полотенцами, за верёвки тянули за собой ванну, установленную на колёса. В это время в самом резервуаре сидели парень и девушка и курили кальян.
Водителям приходилось перестраиваться, чтобы объехать помеху на дороге. Впрочем, некоторые специально притормаживали, чтобы заснять необычное представление. Позднее пользователи Сети обратили внимание на надпись на борту ванны и отметили, что весь эпатаж молодых людей был направлен исключительно на рекламные цели какого-то продукта или услуги.
А вот сотрудники правоохранительных органов не оценили акцию молодых белгородцев. Позднее их нашли и выписали административный протокол за нарушение правил дорожного движения. В частности, за переход проезжей части в неположенном месте. Штраф за нарушение составляет 500 рублей.
Как сообщал Лайф, в конце мая автомобилисты Петербурга были вынуждены также на время остановить движение по Дворцовой набережной. Причиной тому стали утки, переходившие дорожную часть. Впрочем, в отличие от белгородцев, делали они это строго по пешеходному переходу.
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