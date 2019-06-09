Белгородцев оштрафовали за езду по городу в ванне

Четверо полуголых молодых людей заняли полосу движения на одной из улиц и при этом курили кальян.

Жители Белгорода сняли на видео странное времяпрепровождение четверых молодых людей на одной из автодорог города. Двое парней, обёрнутых полотенцами, за верёвки тянули за собой ванну, установленную на колёса. В это время в самом резервуаре сидели парень и девушка и курили кальян.

Водителям приходилось перестраиваться, чтобы объехать помеху на дороге. Впрочем, некоторые специально притормаживали, чтобы заснять необычное представление. Позднее пользователи Сети обратили внимание на надпись на борту ванны и отметили, что весь эпатаж молодых людей был направлен исключительно на рекламные цели какого-то продукта или услуги.

А вот сотрудники правоохранительных органов не оценили акцию молодых белгородцев. Позднее их нашли и выписали административный протокол за нарушение правил дорожного движения. В частности, за переход проезжей части в неположенном месте. Штраф за нарушение составляет 500 рублей.

Как сообщал Лайф, в конце мая автомобилисты Петербурга были вынуждены также на время остановить движение по Дворцовой набережной. Причиной тому стали утки, переходившие дорожную часть. Впрочем, в отличие от белгородцев, делали они это строго по пешеходному переходу.