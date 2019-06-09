Эксперты назвали регионы, где продаётся больше всего праворульных автомобилей

Около половины всех таких машин на рынке России приходится всего на пять субъектов.

С начала этого года объём праворульных автомобилей на российском рынке увеличился на 3,6% до 186 тысяч единиц. Эксперты аналитического агентства "Автостат" назвали регионы, где таковых больше всего.

На первой строчке оказался Приморский край, в котором с января по апрель жители приобрели 29,2 тысячи праворульных машин (15,7% от всего объёма). За Приморьем следует соседний Хабаровский край. Там за этот же срок было куплено 15,4 тысячи праворульных авто (8,4%).

Не сильно отставая от Хабаровского края, держится Иркутская область, там за четыре месяца купили 15,1 тысячи праворульных автомобилей. В Новосибирской области 14,9 тысячи таких авто, а в Красноярском крае — 12,9 тысячи.

Другие субъекты не набрали и по десять процентов от рынка автомобилей с правым рулём, потому их не включили в рейтинг. Лидерство регионов Дальнего Востока и Сибири связывают с близостью к Японии.

Ранее Лайф приводил другую статистику насчёт автомобилей с правым рулём. 90% таких автомобилей зарегистрированы на Дальнем Востоке и в Сибири. Праворульные автомобили составляют 7,7% от всего автопарка. Эксперты также называли десять самых популярных праворульных машин в РФ.