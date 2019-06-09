Синоптики рассказали, когда в Москве станет немного прохладнее

Изменения коснутся только двух дней. В целом погода в столичном регионе будет по-прежнему очень тёплой.

По прогнозам синоптиков, на следующей неделе в столице ожидается прохлада в понедельник и четверг.

— В целом жаркая погода, но я обращаю внимание на два дня: на понедельник и на четверг, — передаёт "Интерфакс" сообщение научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Так, в понедельник в Москве температура воздуха понизится на 4–5 градусов, столбик термометра опустится с +32 до +27–28. Кроме того, возможны кратковременные дожди, местами даже будут грозы.

Во вторник и среду снова вернётся жаркая погода, температура в Москве будет достигать +30 градусов, в области даже +31. Однако, в отличие от предыдущей недели, ночами в столице будет прохладнее — около +15. Осадки 11 и 12 июня не ожидаются. Только вечером в среду есть небольшая вероятность дождя.

В четверг погода снова заметно переменится. В регионе ожидаются дожди и небольшое, но заметное похолодание — на 7–10 градусов.

К концу недели температура вновь вырастет. В пятницу она достигнет +25...27, в этот день ожидается небольшой дождь. В субботу, по предварительным данным, примерно такой же режим погоды.

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