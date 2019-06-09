Порошенко захотел стать премьер-министром Украины

Экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил о готовности стать премьер-министром страны в случае победы его партии "Европейская солидарность" на парламентских выборах.
— Если мы победим на выборах, то да, — ответил политик на вопрос журналиста "Общественного телевидения", готов ли он возглавить правительство.
Напомним, партия "Блок Петра Порошенко Солидарность" была переименована в "Европейскую солидарность" в конце мая. Позднее СМИ сообщили, что Порошенко хотел бы стать "отцом нации". Сегодня экс-лидер Незалежной заявил, что его партия идёт в парламент, чтобы подавить пророссийские силы.
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