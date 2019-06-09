IAAF не стала восстанавливать членство Всероссийской федерации лёгкой атлетики

Вопрос продления или отмены отстранения ВФЛА будет рассмотрен только после перепроверки данных допинг-проб московской лаборатории.

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в одиннадцатый раз принял решение продлить санкции в отношении Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) и не восстанавливать членство отечественной организации. Об этом во время пресс-конференции сообщил журналистам глава рабочей группы IAAF по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен.

— Мы рекомендовали, и совет согласился, что ВФЛА не должна быть восстановлена, — сказал Андерсен.

Как уточнил спортивный чиновник, вопрос восстановления ВФЛА будет рассмотрен после перепроверки данных допинг-проб московской лаборатории. Однако пока не известно, сколько времени может занять этот процесс.

— Также рабочая группа отметила недавние утверждения о том, что отстранённые тренеры и врач продолжают работать с российскими спортсменами. Если это так, то это ставит под вопрос, что ВФЛА может обеспечить выполнение отстранения нарушивших антидопинговые правила и все спортсмены стали соответствовать новой антидопинговой культуре, провозглашённой ВФЛА, что является условием для восстановления, — заявил глава рабочей группы.

Руне Андерсен добавил, что одновременно с этим его подчинённые ведут расследование по делу о возможной причастности официальных лиц ВФЛА к сокрытию допингового нарушения одним из спортсменов.

Андерсен добавил, что вопрос о восстановлении может быть поднят только после завершения этих расследований. Возможно, это произойдёт в сентябре, но может и раньше.

Напомним, членство ВФЛА в международной федерации приостановлено с ноября 2015 года. Нескольких российских спортсменов, соответствующих критериям IAAF, летом 2016-го допустили к стартам в нейтральном статусе. На данный момент право выступать в соревнованиях имеют 67 российских легкоатлетов.

Ранее президент России Владимир Путин лично поручил добиваться восстановления членства ВФЛА в IAAF.