В Польше шесть человек погибли в массовом ДТП с грузовиком

Szczecin, Poland. A tragic accident. The truck hit cars, a fire broke out, 6 people died.#fire #accident #road pic.twitter.com/4SAQwfq1nm— Jacpoludek (@Jacpoludek) 9 июня 2019 г.
На северо-западе Польши грузовой автомобиль столкнулся с шестью легковыми машинами. В результате массового ДТП погибло шесть человек и 11 ранены.
— Шесть человек погибли, 11 — были ранены в результате ДТП на автостраде А6 в Щецине в 500 метрах от съезда на Вильгово в направлении Свиноуйсьцья, — сообщает государственная пожарная охрана.
На месте происшествия возник пожар. Сейчас дорога заблокирована в обоих направлениях.
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