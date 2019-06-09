В Польше шесть человек погибли в массовом ДТП с грузовиком

После столкновения возник пожар. Сейчас дорога заблокирована в обоих направлениях.

На северо-западе Польши грузовой автомобиль столкнулся с шестью легковыми машинами. В результате массового ДТП погибло шесть человек и 11 ранены.

— Шесть человек погибли, 11 — были ранены в результате ДТП на автостраде А6 в Щецине в 500 метрах от съезда на Вильгово в направлении Свиноуйсьцья, — сообщает государственная пожарная охрана.

На месте происшествия возник пожар. Сейчас дорога заблокирована в обоих направлениях.

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