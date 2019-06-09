Москвичка "взяла в плен" маляра за кражу "Ролекса"

Работу свою мужчина в итоге не выполнил: к моменту визита полицейских стену докрасить не успел.

Жительница Марксистской улицы Москвы для покраски стены на кухне вызвала "мужа на час" через объявление в Интернете. Однако прибывший мастер, пока переодевался, увидел ценные часы и решил помимо законной оплаты забрать из квартиры часы Rolex за миллион рублей, сообщает "Московский комсомолец".

— Ремонтник тут же заявил, что никакие часы не брал. Тогда предприимчивая дама хлопнула дверью, заперла квартиру, вышла на свежий воздух и вызвала стражей порядка, — сообщает газета.

Мужчина сознался, только когда прибыли сотрудники правоохранительных органов. Он достал часы из кармана спецовки. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража".

Ранее Лайф сообщал, что неизвестный украл из квартиры безработного на западе Москвы 400 тысяч рублей, три шубы, семь наручных часов, кожаную сумку, кошелёк и шарф Louis Vuitton. Однако стоимость всего этого лишь немного превысила полтора миллиона рублей.