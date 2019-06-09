Иран представил новую систему ПВО собственной разработки

"Хордад-15" способна поражать одновременно несколько целей ракетами "Сайад-3", утверждает Тегеран.

⭕️ سامانه #پدافند_هوایی پیشرفته «۱۵ خرداد» رونمایی شد



💢 سامانه پدافند هوایی «۱۵ خرداد» ساخت متخصصان و دانشمندان سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع با حضور امیر حاتمی رونمایی و تحویل نیروی پدافند هوایی ارتش شد. pic.twitter.com/kHzN40Qs2C — خبرگزاری صداوسیما (@iribnewsFa) 9 июня 2019 г.

Министерство обороны Ирана продемонстрировало новую систему противоракетной обороны собственного производства "Хордад-15". Об этом сообщает агентство Tasnim.

Глава военного ведомства на церемонии в Тегеране рассказал, что "Хордад-15" способна поражать одновременно шесть целей ракетами "Сайад-3". Система может распознавать военные самолёты и беспилотники в радиусе 150 километров и отслеживать их на расстоянии 120 километров. Малозаметные цели становятся видимыми для системы ПВО в радиусе 85 километров, а в диапазоне 45 километров они могут быть поражены. Новое вооружение уже передано силам воздушной обороны армии ИРИ.

Ранее Иран заявил о наличии у него современного вооружения, способного потопить американские корабли, находящиеся в Персидском заливе.