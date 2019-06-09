Иран представил новую систему ПВО собственной разработки

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"Хордад-15" способна поражать одновременно несколько целей ракетами "Сайад-3", утверждает Тегеран.

Министерство обороны Ирана продемонстрировало новую систему противоракетной обороны собственного производства "Хордад-15". Об этом сообщает агентство Tasnim.

Глава военного ведомства на церемонии в Тегеране рассказал, что "Хордад-15" способна поражать одновременно шесть целей ракетами "Сайад-3". Система может распознавать военные самолёты и беспилотники в радиусе 150 километров и отслеживать их на расстоянии 120 километров. Малозаметные цели становятся видимыми для системы ПВО в радиусе 85 километров, а в диапазоне 45 километров они могут быть поражены. Новое вооружение уже передано силам воздушной обороны армии ИРИ.

Ранее Иран заявил о наличии у него современного вооружения, способного потопить американские корабли, находящиеся в Персидском заливе.

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