Пропустивший 9 голов вратарь Сан-Марино поблагодарил российских болельщиков

Элиа Бенедеттини пропустил девять голов от сборной России, четыре из которых забил Дзюба.

Вратарь сборной Сан-Марино Элиа Бенедеттини поблагодарил российских болельщиков за поддержку после серьёзного поражения в матче с Россией. Голкипер получил множество ободряющих сообщений от фанатов.

— Спасибо всем российским болельщикам. Благодаря вашим сообщениям (их было слишком много) этот плохой вечер стал немного приятнее, — написал футболист на своей официальной страничке в "Инстаграме".

Бенедеттини добавил, что хотел бы ответить каждому, но это не представляется возможным.

Россияне писали ему, в частности, что "для игры 1 против 11 — не самый плохой результат", намекая на пассивность коллег Бенедеттини по команде. Также называли красавой и выражали своё уважение.

Напомним, встреча Россия — Сан-Марино прошла 8 июня на стадионе "Мордовия-арена" в Саранске. Матч завершился победой российской сборной со счётом 9:0. Четыре гола забил Артём Дзюба.