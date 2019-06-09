Дзюба исполнил мечту тяжелобольного мальчика из Саранска

Десятилетний Никита мечтал попасть на тренировку сборной команды и пожать руку футболисту.

Нападающий "Зенита" и сборной России Артём Дзюба исполнил заветное желание тяжелобольного мальчика из Саранска. Десятилетний Никита мечтал попасть на тренировку команды и пожать руку своему кумиру. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Мордовии.

Мальчик рассказал о своём желании в новогоднем прямом эфире у главы региона Владимира Волкова. Спустя полгода оно исполнилось. Десятилетний Никита также смог пожать руку главному тренеру сборной Станиславу Черчесову и руководителю республики.

Ранее сообщалось, что форвард сборной Португалии Криштиану Роналду остановил автобус команды, чтобы обнять больного лейкемией мальчика.