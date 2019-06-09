Пассажирский авиалайнер совершил экстренную посадку в Москве из-за неисправности

Во время полёта из Санкт-Петербурга в Алма-Ату бортовой компьютер самолёта сообщил о технической проблеме в одном из двигателей.

Самолёт казахстанской авиакомпании "Эйр Астана", летевший по рейсу Санкт-Петербург — Алма-Ата, совершил экстренную посадку в Москве. Причиной этого стала возможная техническая неисправность в одном из двигателей. По предварительным данным, в него перестало поступать масло. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

— В процессе полёта на дисплее сигнализации появилось сообщение о низком давлении масла в двигателе № 1. В соответствии с процедурами безопасности экипаж принял решение о посадке в ближайшем аэропорту. Посадка самолёта прошла в штатном режиме, — говорится в сообщении представителей авиакомпании "Эйр Астана".

На данный момент пассажиры рейса находятся в терминале аэропорта. Техники проверяют самолёт на предмет наличия указанной неисправности.

Ранее стало известно, что в Бурятии аварийную посадку совершил самолёт Ан-2. Как сообщал Лайф, на место происшествия выдвинулись экстренные службы.