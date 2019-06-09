Зеленский пошутил, не подсунули ли ему речь Порошенко

На съезде, где выступал президент, был объявлен партийный список из 100 кандидатов в народные депутаты.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил сегодня на съезде своей партии "Слуга народа" в Ботаническом саду столицы. Там он пошутил насчёт речи, которую ему необходимо произносить.

— Это точно моя речь? Не Петра Алексеевича? Да, точно, наша, мы готовились, — пошутил президент перед однопартийцами.

Те ответили президенту смехом и аплодисментами.

Слова Зеленского стали ответом на недавний скандал. Пресс-секретарь бывшего главы государства Святослав Цеголко заявил, что на встрече с главой Евросовета Дональдом Туском Зеленский использовал цитаты, которые в своё время были написаны для Порошенко. Сам экс-президент лишь похвалил Зеленского за продолжение курса на вступление Украины в НАТО и ЕС.