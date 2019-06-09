В Польшу прибыл американский самолёт РЭБ

На авиабазу Кшесины в Польше прибыл самолёт EC-130H Compass Call ВВС США. Согласно сообщению пресс-службы американских ВВС в Европе, воздушное судно задействуют в учениях с польскими военными.
Отмечается, что также прибыли члены технической команды и оборудование.
Американские военные называют самолёт ЕС-130H Compass Call тактической системой вооружения. Его используют в том числе для подавления средств радиоэлектронной борьбы и атак на электронную инфраструктуру противника.
Ранее Лайф сообщал, что секретный "самолёт-пулю" готовят к первому полёту в США.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени