Юрий Лоза рассказал, как правильно мыть кота

Рубрику "Полезные советы" артист завершил анекдотом о купании кошки при помощи унитаза.

Известный советский и российский певец Юрий Лоза озаботился написанием советов, как правильно мыть кота. Рекомендации из восьми пунктов музыкант разместил на своих страницах в соцсетях.

Первым делом певец советует спилить своему четвероногому другу когти, даже если их недавно стригли, — они у него неимоверно быстро растут. Далее необходимо обзавестись компаньоном, который поможет справиться с непростой задачей. Третий шаг — завернуть кота в большое и толстое полотенце.

— Сесть в ванну, приоткрыть нижнюю часть кота, держать его за задние лапы, пока компаньон моет. То же самое проделать с передней частью. Отжать кота, — гласят следующие пункты.

После этого Лоза рекомендует посушить лохматого друга феном и сделать вид, что вы случайно ослабили хватку. По мнению артиста, кот подумает, что он сам вырвался и убежал, поэтому, скорее всего, не будет мстить хозяину. Певец завершает "полезный пост" анекдотом про купание кошки при помощи унитаза.

Предыдущие советы знаменитости были посвящены досугу на майские праздники. Тогда Юрий Лоза призывал россиян "не материться и думать о хорошем".