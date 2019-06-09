Лайф публикует видео "потопа" в аэропорту Шереметьево

Пока работники воздушной гавани пытались справиться с проблемой, пассажирам приходилось ходить по лужам.

Один из терминалов аэропорта Шереметьево в Москве залило водой из-за срабатывания пожарной сигнализации. Как рассказали Лайфу очевидцы, "дождь" лил с потолка примерно на протяжении получаса.

На кадрах из терминала В видно, как сотрудники воздушной гавани пытаются справиться с последствиями ЧП, а пассажиры с чемоданами в это время шлёпают по лужам.

Неделей ранее пассажиры пожаловались на другую проблему в Шереметьево — задержку выдачи багажа. Руководству аэропорта пришлось объясняться. Между тем в Минтрансе заявили, что на складах воздушной гавани лежит около тонны чемоданов и сумок.