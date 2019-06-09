Порошенко запутался, пытаясь обвинить "пророссийские силы" во всём

В итоге у него вышло, будто эти силы выступают за европейский путь развития страны.

Бывший президент Украины Пётр Порошенко выступил сегодня на съезде своей партии "Европейская солидарность", однако запутался, когда вёл речь про "пророссийские силы" в стране. Трансляция съезда партии велась на странице Порошенко в "Фейсбуке".

Порошенко заявил, что присутствующие в стране пророссийские силы враждебно относятся к тому, что Киев отдаляется от Москвы. Однако ему показалось, что он что-то напутал, и он сказал, что эти силы враждебны ко всему, что отделяет Киев от Европы.

— Они тянут нас назад, в Российскую империю, мешают нашему пути в ЕС, мешают нашему пути в НАТО, — смог объясниться экс-президент.

На этой встрече Порошенко представил лидеров своей новой партии. Бывший президент Незалежной первым в списке называл нынешнего спикера Верховной рады Андрея Парубия.