Порошенко запутался, пытаясь обвинить "пророссийские силы" во всём

Бывший президент Украины Пётр Порошенко выступил сегодня на съезде своей партии "Европейская солидарность", однако запутался, когда вёл речь про "пророссийские силы" в стране. Трансляция съезда партии велась на странице Порошенко в "Фейсбуке".
Порошенко заявил, что присутствующие в стране пророссийские силы враждебно относятся к тому, что Киев отдаляется от Москвы. Однако ему показалось, что он что-то напутал, и он сказал, что эти силы враждебны ко всему, что отделяет Киев от Европы.
— Они тянут нас назад, в Российскую империю, мешают нашему пути в ЕС, мешают нашему пути в НАТО, — смог объясниться экс-президент.
На этой встрече Порошенко представил лидеров своей новой партии. Бывший президент Незалежной первым в списке называл нынешнего спикера Верховной рады Андрея Парубия.
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