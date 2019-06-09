СМИ: В США будут создавать вторую в мире по величине оборонную компанию

Капитал этой структуры в случае слияния двух организаций может достигнуть 166 миллиардов долларов.

Американские компании военно-промышленного комплекса — Raytheon и United Technologies — ведут переговоры об объединении. Соглашение может быть достигнуто в ближайшие дни. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

Отмечается, что капитал компаний в случае слияния может составить 166 миллиардов долларов. Их годовой доход оценивается в 70 миллиардов долларов. Если они объединятся, то их детище станет вторым по капиталу в оборонной сфере. Первой останется Boeing.

Предполагается, главой компании станет председатель правления United Technologies Грег Хейс. Глава Raytheon Томас Кеннеди, предположительно, возглавит совет директоров.

United Technologies контролирует разработку турбореактивных двигателей для военных самолётов и гражданских лайнеров, а также для лифтов, эскалаторов Otis и климатических систем. Raytheon занимается производством ЗРК Patriot, оборудования для бомбардировщиков B-1 Lancer и B-2 Spirit, ракет AGM-88 HARM и BGM-109 Tomahawk.

Ранее Лайф сообщал, что разработчику гиперзвукового "Авангарда" дали звание Героя Труда.