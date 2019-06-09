Машина с тонной опасных химикатов упала в реку на Украине

Жителям близлежащих районов посоветовали воздержаться от купания, рыбной ловли и выпаса скота.

В селе Збаржевке Винницкой области Украины машина, в которой находилось около тонны инсектицида "Нурал", рухнула в приток реки Рось. Из-за загрязнения водоёма от водоснабжения отключат два города — Умань в Черкасской области и Белую Церковь в Киевской области.

— Было принято решение с 23:00 прекратить водоснабжение в городе Белая Церковь, а также в городе Умань, — сообщил в эфире телеканала "Прямой" мэр Белой Церкви Геннадий Дикий.

Жителям городов и близлежащих районов рекомендовано запастись водой, а также воздержаться от купания, рыбной ловли и выпаса скота. Местные власти уже зафиксировали мор рыбы и других обитателей водоёмов.

Ранее сообщалось, что СКР проверяет сообщения СМИ о загрязнении реки Волги в Некрасовском районе Ярославской области.