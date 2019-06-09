Парламентские выборы в Южной Осетии признаны состоявшимися

Явка на парламентские выборы в Южной Осетии к 18:00 мск составила 55,6%, следовательно, выборы считаются состоявшимися. Об этом сообщила глава Центризбиркома республики Белла Плиева.
— Могу совершенно спокойно сказать, что выборы в парламент Южной Осетии седьмого созыва состоялись, — объявила она.
Согласно законодательству республики, порог явки избирателей для признания результатов голосования составляет 50% плюс один голос. Он был пройден за два часа до закрытия избирательных участков.
Ранее сообщалось, что в общей сложности для голосования на выборах в парламент Южной Осетии доступно 77 избирательных участков, из которых четыре находятся за пределами республики.
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