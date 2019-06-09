Температура в Москве повторила рекорд 20-летней давности

7 и 8 июня фиксировалась температура на уровне 30,9 градуса, а сегодняшний день стал самым жарким в году.

Опорная метеостанция Москвы на ВДНХ зафиксировала сегодня к 16:00 температуру плюс 31 градус. Эти показатели повторили температурный рекорд дня, установленный ровно 20 лет назад, сообщает Интерфакс со ссылкой на Гидрометцентр России.

Однако сегодняшний показатель не побил абсолютный температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений в столице. Так, 9 июня 1948 года в Москве зафиксировали температуру 32,1 градуса Цельсия.

Ранее Лайф приводил слова главного научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, что в регионе стартовал купальный сезон. Из-за жары в столице и Подмосковье установили оранжевый уровень опасности.