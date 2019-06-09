Явка на выборах президента Казахстана достигла почти 80%

Согласно законодательству республики, порога явки нет, поэтому выборы были бы признаны состоявшимся в любом случае.

Явка избирателей на президентских выборах в Казахстане на момент закрытия всех избирательных участков на территории страны составила 77%. Об этом журналистам сообщила секретарь ЦИК Сабила Мустафина.

— По состоянию на 20:00 (17:00 мск. — Прим. Лайфа) избирательные бюллетени получили 77% от общего числа избирателей, — сказала Мустафина на брифинге в ЦИК.

В Избирательной комиссии Казахстана напомнили, что самым высоким показателем явки на данный момент является результат проведения досрочных выборов главы государства в 2015 году. Тогда на избирательные участки пришли проголосовать 95,22% граждан.

Как сообщал Лайф, голосование на внеочередных выборах президента Казахстана завершилось, избирательные участки закрылись в 20:00 (17:00 мск) по всей стране.

Было зарегистрировано семь кандидатов в президенты, в том числе действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев. На выборах не предусмотрен порог явки, поэтому они в любом случае будут признаны состоявшимися. Для победы кандидату необходимо получить более 50% голосов избирателей.

Напомним, проходящие сегодня выборы нового президента — шестые в республике, но первые в истории страны, в которых не принимает участия первый глава государства Нурсултан Назарбаев.

Он находился во главе государства более 30 лет и покинул пост 20 марта 2019 года, назначив преемника в лице Касым-Жомарта Токаева, который в тот момент был спикером верхней палаты парламента.