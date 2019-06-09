В Башкирии женщина соскользнула с кресла подъёмника, спасая сына

На горнолыжном курорте "Абзаково" в Башкирии женщина выпала из подъёмника, спасая сына. Происходящее сняли на видео очевидцы.
Как сообщает "КП-Уфа", сначала едва не упал мальчик, но мать успела его подхватить и кинуть в безопасную сетку. Однако сама женщина не удержалась в кресле и повисла на подъёмнике.
Собравшиеся люди быстро сориентировались и растянули внизу одеяло. Женщина благополучно приземлилась на него.
Ранее Лайф рассказывал о том, как в Приморье молодой человек спас детей, рискуя своей жизнью.
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