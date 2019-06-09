"Россия-24" убрала ошибку из сюжета о журналисте Иване Голунове

В здании УВД он заверил съёмочную группу телеканала, что никогда не употреблял и не хранил наркотики.

Программа "Вести. Дежурная часть" на телеканале "Россия-24" вышла в эфир с сюжетом о задержании журналиста интернет-издания "Медуза". В материале было сказано, что при задержании Голунов имел признаки опьянения, однако это не было правдой.

На сайте телеканала вышло заявление, в котором признана ошибка. Оказалось, что об "опьянении" Голунова журналистам заявили полицейские следователи, однако в предоставленной ими же справке была указана противоположная информация. При создании сюжета сотрудники телеканала ориентировались на слова правоохранителей.

— По результатам освидетельствования не обнаружены клинические признаки, позволяющие предположить наличие опьянения. Окончательное заключение будет вынесено по получении результатов химико-токсикологических исследований через 5–7 рабочих дней, — было сказано в документе.

Задержанному на Цветном бульваре в Москве журналисту "Медузы" Ивану Голунову предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Однако он сам утверждает, что наркотики ему подкинули. На его сторону встали известные деятели культуры, журналисты, члены Совета по правам человека при Президенте РФ. Суд отправил Голунова под домашний арест.