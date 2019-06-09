В торговом центре в Тульской области вспыхнул крупный пожар

273

Фото © Flickr / Tristan Ferne

По предварительным данным, всех сотрудников и посетителей ТЦ удалось эвакуировать.

В городе Щёкино Тульской области пожарные борются с огнём, охватившим двухэтажный торговый центр "Фатай" на улице Ясной. В настоящее время около здания работает несколько пожарных расчётов и автокран с лестницей.

Как сообщает издание "Московский комсомолец", огонь охватил прежде всего крышу и верхние этажи здания. Из горящего ТЦ вырываются клубы чёрного дыма.

<p>Фото © &#34;<a href="https://tula.mk.ru/incident/2019/06/09/v-shhekino-gorit-torgovyy-centr.html" target="_blank">Московский комсомолец&#34;</a></p>

Информации о возможных жертвах или пострадавших пока нет. По предварительным данным, всех сотрудников и посетителей ТЦ удалось вовремя эвакуировать.

Как сообщал Лайф, в конце мая аналогичный пожар в торговом центре произошёл в Иркутске. Пожару был присвоен второй ранг сложности, а в его тушении принимали участие 38 человек.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×