В торговом центре в Тульской области вспыхнул крупный пожар

По предварительным данным, всех сотрудников и посетителей ТЦ удалось эвакуировать.

В городе Щёкино Тульской области пожарные борются с огнём, охватившим двухэтажный торговый центр "Фатай" на улице Ясной. В настоящее время около здания работает несколько пожарных расчётов и автокран с лестницей.

Как сообщает издание "Московский комсомолец", огонь охватил прежде всего крышу и верхние этажи здания. Из горящего ТЦ вырываются клубы чёрного дыма.

Информации о возможных жертвах или пострадавших пока нет. По предварительным данным, всех сотрудников и посетителей ТЦ удалось вовремя эвакуировать.

Как сообщал Лайф, в конце мая аналогичный пожар в торговом центре произошёл в Иркутске. Пожару был присвоен второй ранг сложности, а в его тушении принимали участие 38 человек.