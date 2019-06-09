Канделаки из-за дела Голунова предложила проверить на наркотики всю богему

Телеведущая призывает наведаться с обысками в том числе в элитные клубы, квартиры и зарубежные дворцы.

Генпродюсер телеканала "Матч ТВ", телеведущая Тина Канделаки вступилась за арестованного по обвинению в попытке сбыта наркотиков журналиста Ивана Голунова и предложила поискать кокаин и марихуану у всей богемы. Как считает журналистка, "богема исторически использует наркотики как источник вдохновения и снятия стресса".

— Проверяете журналистов на наличие запрещённых веществ у них дома? Проверьте и всех остальных, начиная с ПМЭФ и заканчивая традиционно любимыми российской элитой клубами, квартирами и зарубежными дворцами, — написала Канделаки в своём телеграм-канале.

Журналистка предположила, что объём обнаруженного при таких обысках кокаина и марихуаны всех удивит.

Напомним, корреспондент "Медузы" Иван Голунов был задержан в Москве 7 июня. По данным МВД, у него нашли наркотики. Адвокат журналиста считает, что пакеты с запрещёнными веществами Голунову подбросили. Позднее корреспонденту "Медузы" предъявили обвинение в попытке сбыта наркотиков. Голунов был отправлен под домашний арест сроком на два месяца.