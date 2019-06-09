Путин поприветствовал участников и гостей юбилейного "Кинотавра"

Глава государства пожелал зрителям добрых и незабываемых впечатлений, а участникам — успехов.

Президент России Владимир Путин поприветствовал организаторов, участников и гостей кинофестиваля "Кинотавр", который открылся в Сочи в 30-й раз. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

— За прошедшее время фестиваль обрёл крепкие традиции, зарекомендовал себя одним из наиболее авторитетных отечественных форумов, демонстрирующих глубокое, качественное, интересное кино, — отметил глава государства.

"Кинотавр" подарил талантливых, ярких мастеров, достойно представляющих российский кинематограф на мировых творческих площадках, считает президент. Путин пожелал участникам мероприятия успехов, плодотворного общения, вдохновения для реализации задуманных планов, а зрителям — добрых и незабываемых впечатлений.

Ранее Владимир Путин поздравил победителей конкурса "Моя страна — моя Россия".