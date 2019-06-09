Горбачёв объяснил, почему не смотрел сериал "Чернобыль"

Как отметил бывший президент СССР, всё основное и свободное время в настоящий момент у него уходит на лечение.

Первый и последний президент Советского Союза Михаил Горбачёв рассказал, что, как руководитель страны и участник событий по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, хотел бы посмотреть нашумевший сериал американского телеканала HBO "Чернобыль". Об этом бывший генсек сообщил в интервью радиостанции "Говорит Москва". Он отметил, что ему даже обещали показать ленту, но пока что этого не сделали.

— По простым причинам — в больнице всё время. Обещали мне организовать просмотр в больнице. Пока нет (не получается. — Прим. Лайфа), — сообщил политик.

Михаил Горбачёв отверг все обвинения, что именно он дал указание помешать развитию карьеры академика Валерия Легасова, непосредственно руководившего работами по устранению последствий аварии на Чернобыльской АЭС, после того как учёный якобы раскрыл ряд секретных сведений во время выступления на конференции МАГАТЭ в Вене в 1986 году.

— Я не давал (указаний. — Прим. Лайфа). А кроме меня кто даст? Это выдумки, — заявил Горбачёв.

Как писал Лайф, "Чернобыль" стал самым популярным сериалом в истории, а ликвидаторы аварии на ЧАЭС сочли его достаточно достоверным. Один из них — генерал-майор Николай Тараканов, непосредственно руководивший операцией по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и ставший прототипом одного из персонажей сериала. Тараканов высоко оценил работу актёра, игравшего его в сериале, но при этом назвал перебором некоторые показанные образы.

После выхода сериала поток туристов в зону отчуждения увеличился на 30%. Однако уже отмечены случаи нелегального проникновения в зону отчуждения Чернобыльской АЭС. Погранслужба Украины отчиталась о задержании трёх сталкеров.