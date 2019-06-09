Экс-глава Серпуховского района Шестун обвенчался в СИЗО

Супруге пришлось забрать кольцо Александра из-за запрета на украшения для арестованных.

Находящийся в СИЗО "Матросская Тишина" бывший глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун обвенчался с женой Юлией. Церемония прошла в храме следственного изолятора, рассказала Юлия Шестун РБК.

— Сегодня в час дня прошла церемония венчания. Её провёл батюшка Сергий, который закреплён за этим СИЗО. Нам подарили иконы. Мне удалось 40 минут держаться с ним за руки впервые за этот год, — рассказала Юлия.

Сотрудники СИЗО не покидали пару во время церковного обряда. Женщина рассказывает, что бывший глава района сильно похудел — с 50-го до 42-го размера.

— Потом у нас было краткосрочное свидание с детьми. Мы полтора часа общались. Он сказал, что ему очень тяжело даётся выход из голодовки: начинает есть — всё болит, — добавила женщина в интервью изданию.

Шестун руководил Серпуховским районом с 2003 года до июня 2018-го, когда его обвинили в мошенничестве, потом к этому добавилось обвинение в получении взяток. Мужчина объявил голодовку, которая привела его к госпитализации, однако правоохранители заявляют, что он питается за счёт передачек.