Житель Уфы расстрелял водителя и пассажирку "приоры"

По версии следствия, стрелял знакомый погибшего, который не хотел возвращать ему денежный долг.

В районе Южного автовокзала в Уфе мужчина застрелил 25-летнего водителя автомобиля "Лада-Приора" из охотничьего ружья и ранил 24-летнюю пассажирку. Молодой человек скончался на месте, девушка экстренно доставлена в одну из больниц города. В распоряжении Лайфа оказались кадры с места кровавой расправы.

Как рассказали в СКР по Башкирии, стрелком оказался 25-летний знакомый погибшего, который не хотел возвращать ему денежный долг. Злоумышленник пытался скрыться с места преступления на машине, но был задержан. По факту нападения возбуждено уголовное дело по двум статьям — "Убийство и "Покушение на убийство двух и более лиц".

Сейчас следователи осматривают место происшествия и допрашивают очевидцев, решается вопрос об аресте задержанного.

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