СКР опроверг сообщение о смерти девочки в подмосковном летнем лагере

Ранее в СМИ появилась информация о том, что 11-летняя школьница наглоталась воды во время соревнований по плаванию.

Следственный отдел СКР по Солнечногорску провёл доследственную проверку и опроверг информацию о смерти девочки в летнем лагере. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Ранее ряд СМИ сообщил, что девочка наглоталась воды во время соревнований по плаванию и умерла в больнице. Как сообщает СК РФ, сейчас жизни ребёнка ничего не угрожает. Врачи своевременно оказали ей медицинскую помощь.

Ранее Лайф сообщал, что трое рабочих утонули в ёмкости с навозом под Калугой.