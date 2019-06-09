СКР опроверг сообщение о смерти девочки в подмосковном летнем лагере

Следственный отдел СКР по Солнечногорску провёл доследственную проверку и опроверг информацию о смерти девочки в летнем лагере. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Ранее ряд СМИ сообщил, что девочка наглоталась воды во время соревнований по плаванию и умерла в больнице. Как сообщает СК РФ, сейчас жизни ребёнка ничего не угрожает. Врачи своевременно оказали ей медицинскую помощь.
Ранее Лайф сообщал, что трое рабочих утонули в ёмкости с навозом под Калугой.
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