Лайф публикует фото задержанного за расстрел двух человек в Уфе

По данным СК, мужчина несколько раз выстрелил из карабина в знакомого и его подругу.

В распоряжении Лайфа оказалось фото 25-летнего мужчины, который был задержан за расстрел двух человек в Уфе из охотничьего ружья. Злоумышленник обвиняется по двум статьям УК РФ — "Убийство и "Покушение на убийство двух и более лиц".

— Подозреваемый на почве конфликта, возникшего в связи с имеющимся у него денежным долгом перед потерпевшим, несколько раз выстрелил из имеющегося у него карабина в потерпевшего и его подругу, — рассказали Лайфу версию следствия в пресс-службе СКР по Башкирии.

Ранее сообщалось, что 25-летний водитель автомобиля "Лада Приора" скончался на месте, девушка была экстренно доставлена в одну из больниц города.