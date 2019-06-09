В Муроме полиция проведёт проверку из-за жалоб жителей на передвижной зоопарк

Ранее в социальных сетях появилась информация, что условия содержания животных сильно нарушаются.

Полицеские проверят передвижную выставку животных "Живые тропики" в городе Муроме Владимирской области.

Ранее в социальных сетях появилось требование местных жителей закрыть контактный зоопарк. Они разместили видеозапись с енотом на цепи. По их словам, животное лежало на полу, от усталости и духоты отказывалось есть пищу, которую ему давали. Кроме того, посетители сообщили, что крокодила в зоопарке содержат в контейнере без воды, а птицы находятся в тесных клетках.

— В настоящее время по фактам в публикации проводится проверка, — передаёт ТАСС слова представителя пресс-службы УМВД по региону.

Администратор передвижной выставки Павел Елишев также прокомментировал видеозапись в соцсетях.

— На видео в социальной сети показан наш лежащий на полу енот — но он ведь является ночным животным, поэтому днем не проявляет активность, — рассказал он.

Елишев заверил, что еноту было не душно, а все животные питаются по рациону и получают должный уход.

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