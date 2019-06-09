Российских гимнасток в Чехии наградили под гимн СССР

Организаторы поняли, что ошиблись, только на второй день и включили уже российский гимн.

Россиянок Дарью Трубникову и Арину Аверину наградили на этапе Гран-при по художественной гимнастике в чешском городе Брно под гимн Советского Союза.

Трубникова оказалась на первом месте по результатам многоборья, а Аверина — на втором. Соревнования состоялись в субботу, 8 июня.

— Когда мы стояли на пьедестале и зазвучала музыка, мы сначала ничего не поняли, но потом осознали, что звучит советский гимн, — цитирует ТАСС Аверину.

По словам спортсменки, организаторы вчера так и не включили российский гимн. А вот сегодня уже звучал именно он, а не советский.

— Со мной такое произошло впервые, для меня это было необычно, — призналась спортсменка.

Аверина завоевала три золотые медали в финалах соревнований в упражнениях с обручем, мячом и лентой. По словам гимнастки, подготовка к выступлениям проходила тяжело.

Аверина — семикратная чемпионка Европы. Кроме того, она является обладательницей трёх золотых медалей первенств, двух серебряных и трёх бронзовых наград.