Российских гимнасток в Чехии наградили под гимн СССР

Россиянок Дарью Трубникову и Арину Аверину наградили на этапе Гран-при по художественной гимнастике в чешском городе Брно под гимн Советского Союза.
Трубникова оказалась на первом месте по результатам многоборья, а Аверина — на втором. Соревнования состоялись в субботу, 8 июня.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Поздравляем нашу команду с успешным завершением финального в этом году этапа Гран-при в Брно(Чехия)! Арина @arishadina1998 Аверина и Дарья @daria_trubnikova Трубникова завоевали 4 из 5 возможных золотых медалей турнира! Дарья лидировала в многоборье, впервые победив в олимпийской дисциплине в рамках Гран-при, а Арина выиграла все 3 финала, в которых приняла участие - с обручем, мячом и лентой, а также стала серебряным призером многоборья! Благодарим спортсменок, их личных тренеров - Веру @vera_shatalina Шаталину и Амину @aminazaripova Зарипову, а также главного тренера сборной - Ирину Винер-Усманову! Желаем новых изящных побед и свершений! Фото: Dirk Zimmermann @gympix_dz
— Когда мы стояли на пьедестале и зазвучала музыка, мы сначала ничего не поняли, но потом осознали, что звучит советский гимн, — цитирует ТАСС Аверину.
По словам спортсменки, организаторы вчера так и не включили российский гимн. А вот сегодня уже звучал именно он, а не советский.
— Со мной такое произошло впервые, для меня это было необычно, — призналась спортсменка.
Аверина завоевала три золотые медали в финалах соревнований в упражнениях с обручем, мячом и лентой. По словам гимнастки, подготовка к выступлениям проходила тяжело.
Аверина — семикратная чемпионка Европы. Кроме того, она является обладательницей трёх золотых медалей первенств, двух серебряных и трёх бронзовых наград.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени