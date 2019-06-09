Британии пригрозили дефолтом при невыплате $50 млрд до выхода из ЕС

Агентство Reuters со ссылкой на близкий к президенту Франции Эмманюэлю Макрону источник сообщает, что, если Великобритания не выплатит задолженность перед Евросоюзом в объёме 39 миллиардов фунтов (50 миллиардов долларов, или более 3 триллионов 200 миллиардов рублей), в стране должен быть объявлен дефолт.
— Несоблюдение платёжных обязательств — это невыполнение международных обязательств, эквивалентно дефолту по суверенному долгу, последствия которого хорошо известны, — сказал источник Reuters.
Напомним, ранее кандидат на пост премьер-министра страны, бывший мэр Лондона и экс-глава МИД Борис Джонсон выступил против выплаты ЕС £39 млрд из-за Брексита. Если займёт пост премьера, Джонсон намерен добиваться лучших условий от ЕС, чем было предложено Терезе Мэй. Идею не платить Брюсселю отступные за Brexit также поддержал американский президент Дональд Трамп.
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