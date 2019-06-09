После отравления Бари Алибасова Роспотребнадзор проверит "Крот"

Пресс-секретарь продюсера уверен, что на упаковке химиката нет необходимой информации о его опасности.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) займётся проверкой упаковки средства для прочистки труб "Крот" и выяснит, соответствует ли она требованиям и нормам ГОСТа.

— Роспотребнадзор готов оказать правовую помощь в суде потребителям, получившим некачественную услугу, — приводит РИА "Новости" сообщение ведомства.

Чистящее средство для труб "Крот" попало под пристальное внимание общественности после того, как им отравился известный продюсер Бари Алибасов. Пресс-секретарь музыканта сообщил, что Алибасов перепутал "Крота" с бутылкой йогурта.

Семья продюсера решила судиться с производителем чистящего средства. А бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко усомнился в успехе иска семьи Алибасова к производителям "Крота".