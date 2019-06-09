В Бангладеш шестеро украинцев грабили банкоматы

Злоумышленники отключали связь с главными серверами с помощью телефонных звонков и снимали деньги.

В Бангладеш задержали шестерых граждан Украины по подозрению в мошенничестве с банкоматами, рассказывает "Вести-Украина".

Как сообщает местная полиция, злоумышленники прерывали связь между банкоматом и главным сервером с помощью телефонных звонков, а затем снимали наличные. Преступники получили около трёх с половиной тысяч долларов из банкоматов Dutch-Bangla Bank.

3 июня арестовали Дениса Витомского (20 лет), Назария Вознюка (19), Владимира Трищинского (37), Сергея Украинца (33), Олега Шевчука (46) и Валентина Соколовского (37). Все они являются гражданами Украины.

В связи с этим в Посольстве Украины в Индии потребовали от МИД Бангладеш объяснить причину задержания и ареста мужчин.

— Консул обратился в МИД Бангладеш. Завтра проведёт встречу в Посольстве Бангладеш в Дели и готовит командировку в Бангладеш с целью посещения в учреждении содержания граждан Украины, — написал в Twitter заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

В России грабить банкоматы предпочли более жестоким способом. Так, житель Калининграда решил распилить один из них.