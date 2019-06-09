Лепс прокомментировал отмену выступления "Машины времени" в Кремле в День России

Исполнитель назвал лидера группы Андрея Макаревича великим музыкантом, а коллектив — началом отечественной рок-музыки.

Заслуженный артист РФ певец и композитор Григорий Лепс прокомментировал отмену выступления группы "Машина времени" в Кремле в День России. Слова музыканта приводит "Говорит Москва".

По словам знаменитого российского исполнителя, который будет принимать участие в праздничном мероприятии, он не видит в произошедшем политической подоплёки.

— Будет искренне жаль, если "Машина времени" не будет участвовать. Я уважаю эту группу. Лично знаком с Андреем Вадимовичем (Макаревич, лидер группы "Машина времени". — Прим. Лайфа). Великолепный музыкант. Это начало всей рок-музыки российской и даже советской. Для меня это странно. Это великая группа. Честно говоря, для меня это новость, — сказал Лепс.

Как отметил певец, он не считает, что об отмене выступления "дали какой-то указ".

— Не думаю, что сюда могли впутать Андрея Вадимовича с его взглядами. Музыка и политика — вещи разные. По крайней мере, для меня, — резюмировал исполнитель.

Ранее Андрей Макаревич заявил, что организаторы объяснили отмену выступления изменением вёрстки концертной программы.