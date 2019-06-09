В Одессе позеленело Чёрное море

Несмотря на отсутствие запрета городских властей, купаться в такой воде не рекомендуется.

Пользователи соцсетей опубликовали фотографии Чёрного моря в Одессе, которое окрасилось в зелёный цвет.

Как рассказал биолог и руководитель общественной организации "Зелёный лист" Владислав Балинский, причиной необычного цвета воды стало размножение микроскопических организмов — цианобактерий Nodularia spumigena.

Такой интенсивный цвет является редкостью для Одесского залива и объясняется двумя причинами: уровнем солёности и загрязнения.

— Первое — солёность воды уменьшилась, интенсивность цветения увеличилась. Второе — загрязнение биогенными элементами: это минеральные удобрения, азотные удобрения полей, моющие вещества, — приводит слова биолога BBC.

Другой причиной загрязнения могли стать не достаточно хорошо очищенные городские стоки, которые оказываются в море после ливня.

Балинский порекомендовал воздержаться от купания в такой воде, однако городские власти не издавали официального запрета. Туристов также не пугает необычный цвет моря.

— При контакте с кожей возможно развитие аллергических реакций. При таком бурном росте выделяется целый ряд веществ, которые считаются ядовитыми, — рассказал биолог.

В случае прилива биогенных элементов и повышения температуры воды в заливе возможно возникновение недостатка воздуха.

— Эти микроорганизмы поглощают весь кислород из воды и поэтому погибает вся живность. Это экологическая катастрофа большого масштаба, — заявил Балинский.

Он отметил, что подобное уже происходило в заливе в 2010 году, тогда погибли все мидии. По словам биолога, возникшая ситуация может серьёзно сказаться на экологии города.