Хабенский выступил в поддержку журналиста Голунова на открытии "Кинотавра"

Работнику средств массовой информации ранее предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков.

Председатель жюри основного конкурса кинофестиваля "Кинотавр" Константин Хабенский в ходе церемонии открытия выступил в поддержку журналиста Ивана Голунова, отправленного под домашний арест после обвинения в причастности к покушению на сбыт наркотиков.

По словам народного артиста РФ, "Кинотавр" имеет свою точку зрения. Хабенский отметил это как сильную сторону фестиваля, но, по его мнению, это может стать и самым уязвимым местом мероприятия.

— Сегодня пытаются "закрыть" одного неудобного журналиста, который пытается говорить правду. Если получится, то, друзья мои, завтра этот замечательный фестиваль также может стать неудобным, — отметил Хабенский.

По его словам, фестиваль был и остаётся живым, непричёсанным, шершавым и непредсказуемым.

Задержанному на Цветном бульваре в Москве журналисту "Медузы" предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Однако он утверждает, что вещества ему подкинули. На его сторону встали известные деятели культуры, журналисты, члены Совета по правам человека при президенте. Суд отправил Голунова под домашний арест.