Власти Солсбери купят дом Скрипалей, чтобы он не стал местом "паломничеств"

Постройка оценивается в 200 тыс. фунтов стерлингов, или приблизительно 16,5 млн рублей.

Дом, где до отравления проживал бывший сотрудник Главного разведывательного управления Сергей Скрипаль, выкупит городской совет Солсбери из опасений, что его начнут сдавать туристам. Об этом сообщает The Sun.

Как рассказал таблоиду представитель совета Алистер Канингем, такое решение было принято после того, как власти убедились, что Скрипаль и его дочь Юлия туда не вернутся. Постройка оценивается в 200 тыс. фунтов стерлингов (около 16,5 млн рублей).

Как отмечается, соседи Скрипалей боятся, что дом купят люди, которые решат делать деньги на истории отравления и превратят его в гостиницу.

Напомним, по информации британского следствия, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. Скандал в связи с отравлением вызвал массу откликов общественности. В частности, племянница экс-полковника написала книгу, посвящённую этим событиям.