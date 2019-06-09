Националисты идут на выборы в Раду под лозунгом "Украина превыше всего"

Среди кандидатов оказались лидер парти "Свобода" Олег Тягнибок, глава партии "Национальный корпус" Андрей Белецкий, бывший вице-премьер Украины Александр Сыч.

На Украине партия ВО "Свобода" утвердила общий список националистов на выборы в Верховную раду, сообщается на сайте партии.

Партия "Свобода" пойдёт на выборы общим списком с Нацкорпусом, "Правым сектором", "Государственной инициативой Яроша", а также с Организацией украинских националистов и Конгрессом украинских националистов.

Объединение собирается идти на досрочные выборы с программой "Украина превыше всего". В ходе съезда организаций 9 июня также обнародовали имена двадцати кандидатов из предвыборного списка.

Среди них оказались лидер парти "Свобода" Олег Тягнибок, глава партии "Национальный корпус" Андрей Белецкий, бывший вице-премьер Украины Александр Сыч и другие известные политические и общественные деятели.

Ранее партия президента Украины Владимира Зеленского также назвала имена своих кандидатов на выборы в Раду.